Verhandlungen von ver.di starten: Wann wird Warnstreik der BVG beginnen?

Berlin - Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dürften bald mehr Klarheit darüber haben, ob Busse und Bahnen in der Hauptstadt in den kommenden Tagen zeitweise stillstehen.

Die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fordern unter anderem monatlich 750 Euro mehr Gehalt. © Daniel Naupold/dpa

ver.di und die BVG starten am Mittwoch (10 Uhr) in die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Die Positionen der Dienstleistungsgewerkschaft und des kriselnden Nahverkehrsunternehmens liegen weit auseinander.

ver.di hatte sich schon vor der ersten Verhandlungsrunde kämpferisch gezeigt und mögliche Warnstreiks vom Entgegenkommen der Arbeitgeber abhängig gemacht.

"Ab dem 15. Januar ist prinzipiell mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen", sagte Verhandlungsführer Jeremy Arndt. "Wir sind auf alles eingestellt."

ver.di geht mit einer Forderung von monatlich 750 Euro mehr in die Tarifrunde. Zudem will die Dienstleistungsgewerkschaft ein 13. Monatsgehalt, eine Fahrdienst- beziehungsweise Wechselschichtzulage in Höhe von 300 Euro sowie eine Schichtzulage von 200 Euro durchsetzen.

Die Forderungen belaufen sich nach ver.di-Angaben auf 250 Millionen Euro jährlich.