Achtung, Streik! Verdi ruft Freitag zu bundesweiten Protesten im Handel auf

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den laufenden Tarifverhandlungen im Handel erneut zu bundesweiten Warnstreiks auf. An diesem Freitag sollen Tausende Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi mitteilte. In Dortmund, Berlin , Wiesbaden, Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Hamburg sind demnach zentrale Streikkundgebungen geplant.

Wo genau am Freitag gestreikt wird, teilte Verdi nicht mit. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

"Die Arbeitgeber spielen in dieser Tarifrunde erneut auf Zeit - daher werden wir jetzt den Druck noch einmal erhöhen", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer.

"Wer so unverantwortlich mit seinen Beschäftigten umgeht, verspielt die Zukunft der größten privatwirtschaftlichen Branche hierzulande."

Welche Handelsunternehmen bestreikt werden, teilte Verdi nicht mit.

Die Gewerkschaft hatte kürzlich bereits mehrfach zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen, zuletzt standen unter anderem Kaufland und Ikea im Mittelpunkt.