Supermarkt-Streik in Hamburg angekündigt: Was Kunden jetzt wissen müssen
Hamburg - Kurz vor dem Wochenende müssen sich Hamburgerinnen und Hamburger auf erhebliche Einschränkungen beim Lebensmitteleinkauf einstellen: In der Hansestadt soll am Donnerstag und Freitag gestreikt werden.
Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte von Kaufland, Netto, Rewe, Famila und Penny aufgerufen, die Arbeit am Donnerstag, dem 25. Juni, niederzulegen.
Einen Tag später, am 26. Juni, soll der Streik bei besagten Supermarktketten weitergehen - lediglich Famila soll dann nach aktuellem Stand nicht mehr betroffen sein.
"Wir rechnen mit Verzögerungen an den Kassen, Störungen bei der Warenverräumung - also auch leeren Regalen - und dünn oder gar nicht besetzten Frischetheken", so eine Sprecherin von ver.di zur dpa.
Hintergrund ist der laufende Tarifstreit im Einzel- und Versandhandel, der sich weiter zuspitzt, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.
Die Forderungen von ver.di sind klar: sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 225 Euro pro Monat. Wer davon unter der Sieben-Prozent-Marke bleibt, soll trotzdem die 225 Euro erhalten.
Gewerkschaft ver.di ruft zu Streik in Hamburger Supermärkten auf
Zudem sollen die unteren Lohngruppen auf mindestens 14,90 Euro pro Stunde angehoben werden, Auszubildende 150 Euro mehr im Monat bekommen. Der Tarifvertrag soll nach Wunsch der Gewerkschaft nur zwölf Monate laufen.
Für Kundinnen und Kunden bedeutet das: Wer am Donnerstag oder Freitag noch einkaufen muss, sollte sich auf Einschränkungen einstellen und besser frühzeitig vorsorgen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa