Bleiben in Berlin die Regale leer? Erneuter ver.di-Warnstreik im Einzelhandel

Berlin - Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag zu einem Warnstreik im Einzelhandel in Berlin aufgerufen.

Mit dem Warnstreik will Ver.di den Handelskonzernen Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde machen. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Der Großhandel befinde sich sowohl in der Hauptstadt als auch in Brandenburg seit Donnerstag im Warnstreik, teilte ver.di mit.

Im Brandenburger Einzelhandel kann wegen einer noch andauernden Friedenspflicht derzeit nicht gestreikt werden. Wie groß die Auswirkungen sein werden, ist unklar.

In der Vergangenheit führten Streiks im Handel selten zu Schließungen von Geschäften, da der Organisationsgrad von ver.di in dem Bereich nicht so groß ist.

Ver.di fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Entgelte um sieben Prozent, mindestens jedoch um 222 Euro monatlich.

Außerdem fordert die Gewerkschaft einen rentensicheren Mindeststundenlohn von 14,90 Euro, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro sowie eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.