Warnstreik bei der Deutschen Post geht weiter: Müssen wir jetzt wieder auf unsere Pakete warten?

Am kommenden Montag wollen sich DHL und Verdi noch einmal zusammensetzen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Bundesweit sind Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie Verdi mitteilte.

Rund zehn Prozent aller Briefe und Pakete blieben laut Post am Freitag liegen. Auch am Samstag ist demnach mit starken Verzögerungen in der Zustellung zu rechnen.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte Verdi bundesweit die Beschäftigten in den Paketzentren zu Warnstreiks aufgerufen, während am gestrigen Donnerstag Beschäftigte in der Zustellung und in Service-Niederlassungen im Ausstand waren.

"Mit den in dieser Woche ausgeweiteten Warnstreiks zeigen die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, dass sie deutlich mehr von ihrem Arbeitgeber erwarten", heißt es von Verdi.

Verdi fordert sieben Prozent höhere Entgelte in einem zwölf Monate laufenden Tarifvertrag, der für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter gelten würde.