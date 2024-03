Warnstreik bei Lufthansa: Flugausfälle in Leipzig und Dresden ab Donnerstag

Leipzig/Dresden - Passagiere an den Flughäfen Leipzig /Halle und Dresden müssen sich wegen des angekündigten Warnstreiks des Bodenpersonals bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag auf Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Bereits im Februar war am Leipziger Flughafen gestreikt worden. © EHL Media/Björn Stach

Die Lufthansa rechne "mit umfassenden Auswirkungen auf das Flugprogramm", teilte die Airline am Montag mit. Die genauen Auswirkungen waren zunächst unklar.

Betroffene Passagiere sollen jedoch per Mail oder in der Lufthansa-App über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten informiert werden.

Die Gewerkschaft ver.di rief am Montag das gesamte Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag dieser Woche zu einem Ausstand auf. Er soll in den passagiernahen Bereichen am Donnerstag um 4 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden.

Im laufenden Tarifkonflikt für rund 25.000 Bodenbeschäftigte hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten.