Warnstreik bis Samstag: Großhandel in Sachsen betroffen

Nossen/Chemnitz - Die Gewerkschaft ver.di ruft zum nächsten Warnstreik auf. Diesmal ist der Großhandel im Rewe-Lager in Nossen betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di hat zu Streiks im Großhandel aufgerufen. Aktuell legen die Beschäftigten im REWE-Lager in Nossen die Arbeit nieder. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Der Streik der rund 400 Beschäftigten läuft bereits seit Mittwochabend und soll bis Samstagnacht andauern.

Auch Kaufland ist vom Streik betroffen. Wie das Unternehmen mitteilt, nehmen unter anderem Mitarbeiter der Filiale in der Chemnitzer Sachsenallee (Thomas-Mann-Platz) daran teil. Der Markt ist aber trotzdem regulär geöffnet. Außerdem beteiligen sich noch die Kaufland-Beschäftigten in Leipzig-Reudnitz und Zwickau an dem Streik.

"Die Kolleginnen und Kollegen im Großhandel haben eine hohe Erwartungshaltung an die diesjährige Tarifrunde und sind sehr verärgert über das sehr niedrige Angebot der Arbeitgeber in der ersten Verhandlung. Die Beschäftigten benötigen eine kräftige tabellenwirksame Entgelterhöhung, um die enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten zu stemmen", erklärt Sylke Hustan, ver.di Verhandlungsführerin im sächsischen Großhandel.



Für die Gewerkschaftsmitglieder wird eine Entgelterhöhung um 13 Prozent gefordert. Alle Beschäftigten der unteren Gehaltsgruppen sollen 27 Cent pro Arbeitsstunde mehr erhalten. Die Erhöhung soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Die Arbeitgeberseite hatte vier Prozent mehr ab Dezember 2023 und nochmal 2,1 Prozent mehr ab Dezember 2024 angeboten sowie 700 Euro Inflationsausgleichsprämie in 2023 und noch einmal 700 Euro für 2024.

Nach Verdi-Angaben ist die nächste Verhandlungsrunde für den 22. Juni geplant.