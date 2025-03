Warnstreik des öffentlichen Dienstes in Chemnitz

Chemnitz - Weitere Streiks in Chemnitz ! ver.di hat am Donnerstag erneut zum Warnstreik in allen Branchen des öffentlichen Dienstes aufgerufen.

Streik im öffentlichen Dienst! Um 9 Uhr fand in Chemnitz am Technischen Rathaus eine Kundgebung statt. © Haertelpress

Um 9 Uhr fand in Chemnitz am Technischen Rathaus eine Kundgebung statt, um 10 Uhr soll es eine Zwischenkundgebung am Moritzhof und 11.30 Uhr eine Abschlusskundgebung am Rathaus geben.

Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen ihre Arbeit am Donnerstag niederlegen.

Aufgerufen sind Beschäftigte der Stadtverwaltung Chemnitz, der Kommunalen Kindertagseinrichtungen in Chemnitz, des Jobcenter Chemnitz und der Bundesagentur für Arbeit.

Über Einschränkungen in der Kinderbetreuung aufgrund des Streiks wurden Eltern durch die jeweilige Einrichtung informiert.