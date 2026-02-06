Warnstreik hat auch Auswirkungen auf Verkehr: Mehrere Tunnel gesperrt
Von Volker Danisch
Düsseldorf - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder rufen mehrere Gewerkschaften für Dienstag (10. Februar) zu einem landesweiten Warnstreik in Nordrhein-Westfalen auf. Das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.
Weil nämlich auch der Kontrollraum der Landesverkehrszentrale bestreikt wird, müssten unter anderem mehrere Tunnel gesperrt werden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.
Betroffen sind folgende Tunnel in beide Fahrtrichtungen:
- L70: Kiesbergtunnel in Wuppertal
- L107: Tunnel Velbert-Langenberg
- L614: Emmerauentunnel in Lügde
- L751: Tunnel Menkhauser Berg bei Oerlinghausen/Kreis Lippe
- L666n: Tunnel Engelbert in Gevelsberg
Zudem sollen Beschäftigte aus Hochschulen, Unikliniken, von der Polizei, Behörden, Justiz und weiteren Teilen der Landesverwaltung in Düsseldorf zu einer Demonstration zusammenkommen, teilten Verdi, GEW, GdP und der dbb NRW mit.
An den Unikliniken in Aachen, Essen und Köln ist ein zweitägiger Warnstreik für Montag (9. Februar) und Dienstag (10. Februar) geplant.
