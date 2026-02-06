Warnstreik hat auch Auswirkungen auf Verkehr: Mehrere Tunnel gesperrt

Düsseldorf - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder rufen mehrere Gewerkschaften für Dienstag (10. Februar) zu einem landesweiten Warnstreik in Nordrhein-Westfalen auf. Das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Weil der Kontrollraum der Landesverkehrszentrale bestreikt wird, müssen insgesamt vier Tunnel in NRW am Dienstag geschlossen bleiben. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Weil nämlich auch der Kontrollraum der Landesverkehrszentrale bestreikt wird, müssten unter anderem mehrere Tunnel gesperrt werden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Betroffen sind folgende Tunnel in beide Fahrtrichtungen:

L70: Kiesbergtunnel in Wuppertal

L107: Tunnel Velbert-Langenberg

L614: Emmerauentunnel in Lügde

L751: Tunnel Menkhauser Berg bei Oerlinghausen/Kreis Lippe

L666n: Tunnel Engelbert in Gevelsberg

Zudem sollen Beschäftigte aus Hochschulen, Unikliniken, von der Polizei, Behörden, Justiz und weiteren Teilen der Landesverwaltung in Düsseldorf zu einer Demonstration zusammenkommen, teilten Verdi, GEW, GdP und der dbb NRW mit.