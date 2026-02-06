Neue Streiks in Kitas und Nachmittagsbetreuung der Awo: Was Eltern machen können

NRW - Die Warnstreiks bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Kindertagesstätten und der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen erreichen weitere Regionen von Nordrhein-Westfalen . Das kann nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi insbesondere bei den Kitas Auswirkungen haben.

Verdi geht davon aus, dass von den über 70 Awo-Kitas mehr als die Hälfte geschlossen sind. (Archivbild) © Caroline Seidel/dpa

Warnstreiks soll es am Freitag im Ruhrgebiet und im Münsterland geben, betroffen sind Awo-Einrichtungen in Münster, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Herne, Bochum und Bottrop.

Es geht um Kitas, Ganztags- und Betreuungsangebote an Grundschulen in der OGS sowie um Behindertenhilfe und Beratungsstellen.

Verdi geht davon aus, dass von den über 70 Awo-Kitas in diesen Regionen mehr als die Hälfte geschlossen sind. Zudem gebe es über 100 Offene Ganztagsschulen (OGS) der Awo. Zu möglichen Auswirkungen der Warnstreiks lagen zunächst keine Angaben vor.

In Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg, Meerbusch und Neuss plant Verdi am Montag (9. Februar) weitere Warnstreiks bei der Awo NRW in Kitas, OGS, Berufsbildungszentren, Verwaltung, Seniorenzentren und Fachberatungsstellen.