Katzen in Café verlassen: Mitarbeiter zu Tränen gerührt, als sie beigefügte Zettel lesen

Philadelphia (Pennsylvania, USA) - Sie sind kein Tierheim, sondern ein Katzen-Café. Dennoch entschied sich der Besitzer zweier Samtpfoten, diese im "PURR Cat Café" in Philadelphia heimlich abzustellen und zu verlassen. Die Fellnasen saßen nun in ihren Transportboxen. Darin fanden die Café-Mitarbeiter jeweils einen Zettel, der die Situation erklärte. Bei der Lektüre kamen den Teammitgliedern die Tränen.

Diese Katzen wurden in dem Café abgestellt. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/PURR CAT CAFE

Mitte dieser Woche meldete sich das Café mit einem ausführlichen Facebook-Posting. Neben jeweils einem Foto der Katzen gab es dort auch jeweils eines von den Zetteln. Im Kommentar ließ ein Team-Mitglied seinen Gefühlen freien Lauf.

"Die Zettel waren herzzerreißend. Die Person erklärte, obdachlos geworden zu sein und sich nicht mehr um ihre Katzen Lilith und Sweet Pea kümmern zu können. Sie bat um Verzeihung und sagte, sie wisse nicht mehr weiter", heißt es in dem Posting.

Und weiter: "Ich kann diesen Schmerz absolut nachvollziehen und wüsste nicht, was ich in dieser Situation tun würde. Aber diese Vorgehensweise hat so viele Probleme verursacht. Wir haben jetzt zwei traumatisierte Katzen, die sehr leiden."

Beide Stubentiger verhalten sich demnach sehr aggressiv, scheinen mit der Situation maßlos überfordert zu sein. Selbst untereinander soll keinerlei Harmonie zwischen ihnen herrschen.

Besonders Katze Lilith sorgt für Ratlosigkeit.