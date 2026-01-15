Warnstreik im öffentlichen Dienst: 2000 Menschen bei Demo in Potsdam

Berlin/Potsdam - Im Tarifkonflikt um mehr Geld haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder ihren Warnstreik fortgesetzt.

Auch Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei haben am Donnerstag in Potsdam für höhere Löhne demonstriert. © Michael Bahlo/dpa

Rund 2000 Menschen zogen in Potsdam vor den Ort der zweiten Runde der Tarifverhandlungen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di mitteilte.

Mehrere Gewerkschaften riefen in Berlin dazu auf, in der Senatsverwaltung, in Bezirksämtern, Kitas und Hochschulen die Arbeit niederzulegen. Laut ver.di kam es zu Einschränkungen beim Betrieb der Behörden. In Brandenburg blieben die Auswirkungen "überschaubar", wie es hieß.

Am Donnerstag stand ab 15 Uhr in Potsdam die zweite Runde der Tarifverhandlungen an. Bei der ersten Runde am 3. Dezember gab es keine nennenswerten Fortschritte.

Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder sieben Prozent mehr Geld im Monat, zur Stärkung unterer Lohngruppen mindestens 300 Euro. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) wies die Gewerkschaftsforderung als zu hoch zurück. Sie legte für die Arbeitgeberseite zunächst kein eigenes Angebot vor.