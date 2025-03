Warnstreik im Südwesten steht bevor: Wie viele Flüge werden gecancelt?

Karlsruhe/Stuttgart - Zwei verschiedene Tarifkonflikte, eine Wirkung: Warnstreiks an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden stressen Urlauber und Geschäftsreisende. Wie viele Flüge werden gecancelt?

Am Stuttgarter Flughafen wurden zahlreiche Flüge annulliert. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Grund sind ganztägige Warnstreiks in den zwei Tarifkonflikten des öffentlichen Dienstes und in der Luftsicherheit. Deutschlandweit sind 13 Flughäfen betroffen.

Massiv sind die Auswirkungen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Von den 17 geplanten Abflügen am Montag wurden 16 gestrichen. Nur ein Flug nach Wien soll laut Online-Auskunft des Baden-Airparks starten. Weitere Auswirkungen werden in Stuttgart teils erst kurzfristig klar sein.

Am Mittag waren von insgesamt 177 Starts und Landungen etwa knapp 20 annulliert, darunter alle Tui-Flüge.

Eine Flughafen-Sprecherin bat alle Reisenden, sich über die Flüge via Flughafen-Homepage und bei den Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern zu erkundigen.