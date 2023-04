Warnstreiks an Flughäfen - Zehntausende Reisende müssen umplanen

Köln/Düsseldorf - An den beiden größten Flughäfen Nordrhein-Westfalens haben sich Warnstreiks des Sicherheitspersonals massiv ausgewirkt.

An den Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf fallen etliche Flüge aus. © Federico Gambarini/dpa

In Köln/Bonn waren am Donnerstag ursprünglich 204 Starts und Landungen geplant gewesen, davon fanden nach Airport-Angaben aber 168 nicht statt. Mehr als 20.000 Reisende waren von den Absagen oder Umleitungen betroffen.

In Düsseldorf fielen Unternehmensangaben zufolge knapp 200 der rund 400 geplanten Flugbewegungen aus - sie wurden annulliert oder auf andere Flughäfen verschoben, also Münster, Dortmund, Weeze oder Paderborn.

Im Vergleich zu Köln/Bonn war der Anteil der Absagen in Düsseldorf zwar deutlich geringer. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi kam es dort aber zu langen Warteschlangen. Der Airport sprach von "geordneten Abläufen" und von "längeren Durchlaufzeiten an den Sicherheitskontrollen in den Verkehrsspitzen".

In dem langwierigen Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Verdi höhere Zuschläge für die Sicherheitsleute an den Passagier- und Warenkontrollen. Am 27. und 28. April sollen die Tarifverhandlungen weitergehen.

"Dann müssen die Arbeitgeber endlich ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen", sagte der Gewerkschaftssekretär Özay Tarim und betonte: "Wir wollen den Konflikt nicht in die Sommerreisezeit hineintragen."