Shopping nur mit Hindernissen: Diese Geschäfte sind vom Streik betroffen

Hamburg - Die Streikwelle in Hamburg klingt nicht ab: Verdi ruft Mitarbeiter im Einzel-, Versand- sowie Groß- und Außenhandel dazu auf, am Freitag zu streiken.

In den verschiedenen Geschäften kann es am Freitag zu Einschränkungen für die Kunden kommen. (Symbolbild) © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Uwe Anspach/dpa, Bernd Wüstneck/dpa

Schon Anfang Mai legten Verkäufer im Einzelhandel der Hansestadt ihre Arbeit nieder.

Am Freitag sind unter anderem Beschäftigte der folgenden Geschäfte zum Streik aufgerufen:

IKEA

H&M

Primark

Zara

Metro

Sanacorp

PHOENIX

In beiden Branchen hätten die Arbeitgeber Tarif-Angebote vorgelegt, die für die Beschäftigten Reallohnverlust bedeuteten, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Mit dem erneuten Streik wollen sie den Druck erhöhen und ein besseres Angebot erreichen.

Das erste Angebot der Arbeitgeberseite hätte große Empörung unter den Mitarbeitern im Einzel- und Versandhandel ausgelöst.