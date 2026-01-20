Warnstreiks in BaWü: Gibt es Probleme auf Autobahnen?

Stuttgart - In ganz Deutschland rufen mehrere Gewerkschaften die Beschäftigten der Autobahn GmbH zu Warnstreiks auf. Welche Auswirkungen das für Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten hat.

Auf den Autobahnen soll es zu keinen Zwischenfällen aufgrund der Streiks kommen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Betroffen sind nach Angaben von ver.di mehrere Standorte in Baden-Württemberg. Bestreikt würden die Standorte in Heilbronn, Mannheim und Freiburg, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft.

Ebenfalls zum Streik aufgerufen hatte der Beamtenbund. Die Autobahn GmbH ist für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen in Deutschland zuständig. Größere Auswirkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten dürfte der Warnstreik allerdings nicht haben.

Man habe mit den Gewerkschaften in vielen Niederlassungen sogenannte Notdienstvereinbarungen abschließen können, teilte die Autobahn GmbH mit.

Ziel sei es, den Betrieb im Falle von Arbeitskampfmaßnahmen weitgehend gewährleisten zu können, hieß es. Man wolle die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer und die Wirtschaft so gering wie möglich halten.