Warnstreiks legen Nahverkehr in Nürnberg und Landshut lahm

Nürnberg - Ein erneuter Warnstreik hat am frühen Mittwochmorgen den Nahverkehr in Nürnberg lahmgelegt. Straßenbahnen, U-Bahnen und Busse seien in den Depots geblieben, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi.

Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Mitglieder von Verdi den Druck auf die kommende Tarifrunde erhöhen. © Stefan Puchner/dpa

Ausnahme seien Busse, die im Rahmen eines Streikfahrplans verkehrten. Die Beschäftigten wollten bis zum Betriebsschluss in der Nacht zum Donnerstag ihre Arbeit niederlegen.

Auch in Landshut war ein ganztägiger Ausstand der Busfahrerinnen und Busfahrer geplant.

Private Busunternehmen und Regionalbahnen wie die S-Bahnen sind davon nicht betroffen. Zum Volksfest Nürnberg sollte zudem am Nachmittag ein Shuttlebus fahren.

Nostalgiefreunde können auch den Oldtimer-Bus "Büssing Präfekt" nutzen, der zwischen dem Hauptbahnhof und der Festwiese am Dutzendteich verkehrt.

Vom Streik beim Verkehrsbetrieb der Stadtwerke München dagegen sollten die Fahrgäste nichts mitbekommen.