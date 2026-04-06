Schon wieder Stillstand in Bayern! Verdi legt Nahverkehr nach Ostern erneut lahm

Nürnberg - Die Gewerkschaft Verdi setzt nach Ostern die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fort. In Nürnberg und Augsburg soll der Verkehr ganztägig lahmgelegt werden.

Weitere Streiks von Verdi geplant. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

In Augsburg soll am Dienstag gestreikt werden. Betroffen seien sowohl Straßenbahn- als auch Stadtbuslinien im gesamten Stadtgebiet.

Fahrgäste müssten an diesem Tag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Stadtwerke Augsburg baten ihre Fahrgäste, vorsorglich auf andere Anbieter wie die Buslinien des AVV oder Regionalbahnen umzusteigen.

"Anders als in manchen anderen Städten, wie etwa München, sind in Augsburg nur wenige Buslinien an externe Busunternehmen vergeben, die nicht bestreikt werden", hieß es.

In Nürnberg sind die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft VAG am Dienstag und Mittwoch aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen am Dienstag zunächst nur Wartungsarbeiten in Nürnberg betroffen sein, Mittwoch werde es dann größere Auswirkungen geben. Betroffen sind laut Verdi vor allem die U-Bahn, die Straßenbahn und der Busverkehr im gesamten Stadtgebiet, nicht aber die S-Bahn.

Der Streik dürfte sich auch auf das Nürnberger Volksfest auswirken, das am Osterwochenende startete und bis zum 26. April dauern soll. Besucherinnen und Besucher müssten mit Problemen bei der An- und Abreise rechnen.