Nächster Warnstreik rollt auf Dresden und Region zu: Diesmal trifft es vor allem Busfahrer

Dresden - Die Gewerkschaft Verdi hat zwischen Donnerstag und Samstag zum Warnstreik aufgerufen. Zum Glück bleiben diesmal aber die Straßenbahnen der DVB verschont.

Die Gewerkschaft Verdi hat zwischen Donnerstag und Samstag zum Warnstreik aufgerufen. © Robert Michael/dpa

Zur Niederlegung ihrer Arbeit sind dagegen die Beschäftigten der DVB-Tochter "Dresdner Verkehrsservicegesellschaft mbH" (DVS) sowie des Regionalverkehrs Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) aufgerufen.

Ein DVS-Sprecher erklärte gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen, dass es auf den Linien 66, 73, 79 und 88 definitiv zu Ausfällen kommen wird. Auch weitere Linien können betroffen sein. Derzeit werde mit den Mitarbeitern gesprochen, um gegebenenfalls einige Fahrten durchführen zu können.

Auch im Umland kommt es ab Donnerstag zu Einschränkungen: Der Regionalbus Oberlausitz (RBO), die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH (VGH) und die Verkehrsgesellschaft Meißen mbH (VGM) werden ebenso bestreikt wie die GVB in Görlitz, wo keine Busse und Bahnen fahren.

Gestreikt wird dabei zwischen Donnerstag (9. April, 3 Uhr) und Samstag (11. April, 3 Uhr). Nach dem vergangenen Warnstreik-Stillstand Ende Februar können Dresdner aber etwas gelassener sein.

Denn wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilte, sollen in diesem Zeitraum alle Straßenbahnen und Busse der DVB, inklusive der Subunternehmer, planmäßig fahren. Ebenso die Züge der Deutschen Bahn, von trilex und der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB).

Informationen zu den vom Warnstreik betroffenen Linien sollen noch folgen: "Wir arbeiten schnellstmöglich daran, alle Fahrplanänderungen in die Auskunftssysteme einzuarbeiten", heißt es auf der Website des VVO.