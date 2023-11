Frau lässt sich Namen ihres Freundes auf Stirn tätowieren: Ist es wirklich echt?

Georgia sprang auf den Stirn-Tattoo-Trend auf. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/__ge0rgiaaa__

Die Idee kam der Auszubildenden zur Tätowiererin, als sie ein Video von Ana Stanskovsky auf TikTok sah. Die polnische Influencerin ließ sich nämlich den Namen ihres Freundes Kevin auf die Stirn tätowieren.

Vor wenigen Tagen war es dann soweit: Georgia, deren Spitzname Gia ist, ließ sich in einem Tattoo-Studio den Namen "Dale" tätowieren - in derselben Schriftart und ebenfalls mitten auf die Stirn. "Unsere Liebe ist für immer, also warum sollte mein Tattoo es nicht auch sein", schrieb die junge Frau zu ihrem 23-Sekunden-Clip.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Tätowierer ihr ein vermeintliches Tattoo direkt auf die Stirn sticht - doch ist das wirklich echt? Viele User glaubten nämlich an ein Fake. Schließlich war weder Blut noch eine Rötung auf der Haut zu sehen.

Georgia löste das Rätsel schnell auf. Nur einen Tag später postete sie erneut ein Video, in dem sie klarstellte: Nein, das Tattoo war nicht echt! Die Britin wollte lediglich dem Trend der polnischen Influencerin folgen.