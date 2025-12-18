21-Jähriger plante Anschlag in Magdeburg: Haft bis Januar angeordnet

Magdeburg - Der wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgesetzte 21-jährige Tadschike ist vorerst bis Anfang Januar in Haft.

Im Fall um den 21-jährigen Tadschiken, der einen Anschlag geplant haben soll, steht das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mit weiteren Behörden im Austausch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Zur Vorbereitung der Abschiebungsanordnung habe das Amtsgericht Magdeburg richterlich die Haft bis zum 7. Januar 2026 angeordnet, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Die Staatsanwaltschaft Halle hat bisher kein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde zwar geprüft, ob ein Anfangsverdacht wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat besteht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Doch die rechtliche Bewertung habe ergeben, dass dem gegenwärtig nicht so sei.

Die Anschlagspläne seien hinsichtlich des Tatorts, der Tatzeit und der Tatumstände noch nicht hinreichend konkret gewesen. Bei neuen Erkenntnissen soll der Sachverhalt erneut bewertet werden.

Welche Folgen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft für die geplante Abschiebung hat, ist derzeit offen. "Zwischen den Justizbehörden und der Polizei besteht ein sachgerechter und fortlaufender Informationsaustausch. Die vorliegenden Erkenntnisse werden den zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt", sagte die Sprecherin des Innenministeriums.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) dauerten gegenwärtig an.