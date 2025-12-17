Anschlagsplan in Magdeburg: 21-jähriger Tadschike gilt als gewaltbereit

Magdeburg - Der wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgesetzte 21-Jährige stammt aus Tadschikistan und hat nach seiner Einreise in Deutschland zunächst in Niedersachsen gelebt.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) will sich auf die freiwillige Ausreise des festgenommenen Mannes nicht verlassen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Danach sei er nach Magdeburg gezogen und habe seit März 2025 eine Ausbildung als Pflegefachmann an der Universitätsklinik gemacht, sagte Landespolizeidirektor Mario Schwan in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Magdeburger Parlament.

"Die Person gilt als gewaltbereit", so Schwan. Der Mann habe Interesse an Schießtrainings und Waffen gezeigt. In der Berufsschule sei er wegen seines Glaubens in Streit mit seinen Mitschülern geraten.

Es habe eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestanden und sofort gehandelt werden müssen, betonte der Landespolizeidirektor.

Die Staatsanwaltschaft Halle hat bisher jedoch kein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde zwar geprüft, ob ein Anfangsverdacht wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat besteht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Doch die rechtliche Bewertung habe ergeben, dass dem gegenwärtig nicht so sei. Die Anschlagspläne seien hinsichtlich des Tatorts, der Tatzeit und der Tatumstände noch nicht hinreichend konkret gewesen.

Man bleibe mit den Behörden weiter im Austausch, so der Sprecher weiter. Bei neuen Erkenntnissen werde man den Sachverhalt erneut bewerten.

Der 21-Jährige war am Freitag in Magdeburg in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Dadurch sollte ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden.