Terroranschlag in Australien: So reagiert die NRW-Polizei bei Chanukka-Feiern
Von Marc Herwig
Düsseldorf - Nach den tödlichen Schüssen beim jüdischen Lichterfest in Australien sind die Sicherheitsbehörden bei den Chanukka-Feierlichkeiten in Nordrhein-Westfalen besonders aufmerksam.
"Wir haben unsere Polizei für den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen nochmals sensibilisiert", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU).
"Unser klares Ziel ist es, jüdisches Leben zu schützen."
In Wesel am Niederrhein wurde eine geplante Chanukka-Feier im Rathaus wegen des Anschlags in Australien abgesagt, wie ein Stadtsprecher sagte.
Die größte jüdische Gemeinde des Landes in Düsseldorf hält an ihren Veranstaltungen hingegen fest.
"Antisemitismus vergiftet unser Miteinander und muss aus Chatforen, von den Straßen und aus den Köpfen verschwinden", sagte Reul. Der Anschlag in Sydney zeige, "wie schnell Hass Unschuldige das Leben kosten kann".
Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa