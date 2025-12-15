Terroranschlag in Australien: So reagiert die NRW-Polizei bei Chanukka-Feiern

Düsseldorf - Nach den tödlichen Schüssen beim jüdischen Lichterfest in Australien sind die Sicherheitsbehörden bei den Chanukka-Feierlichkeiten in Nordrhein-Westfalen besonders aufmerksam.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wird besonders wachsam bei Chanukka-Veranstaltungen sein. © Kay Nietfeld/dpa

"Wir haben unsere Polizei für den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen nochmals sensibilisiert", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU).

"Unser klares Ziel ist es, jüdisches Leben zu schützen."

In Wesel am Niederrhein wurde eine geplante Chanukka-Feier im Rathaus wegen des Anschlags in Australien abgesagt, wie ein Stadtsprecher sagte.

Die größte jüdische Gemeinde des Landes in Düsseldorf hält an ihren Veranstaltungen hingegen fest.