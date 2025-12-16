Nach Terror bei jüdischem Fest in Australien: Neue Details über Attentäter veröffentlicht

Sydney - Die beiden Attentäter des Terrorangriffs auf ein jüdisches Fest in Sydney waren nach Darstellung des australischen Premierministers Anthony Albanese anscheinend von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beeinflusst. "Es scheint, dass (der Anschlag) durch die Ideologie des Islamischen Staates motiviert war", sagte Albanese dem Radiosender ABC Sydney.

Australiens Premierminister Anthony Albanese erklärte in einem Interview, dass die Attentäter wohl durch den IS beeinflusst worden waren. © Mick Tsikas/AAP/dpa

Die Philippinen bestätigten mittlerweile, dass die beiden Täter - Vater und Sohn - einen Monat vor dem Attentat dort eingereist sind, wie Regierungssprecherin Claire Costa sagte. Ziel der Reise sei Davao auf der Insel Mindanao gewesen, wo IS-Gruppen aktiv sind.

Nach Angaben der Einwanderungsbehörde in Manila stammt der Vater aus Indien und hat einen Wohnsitz in Australien, der Sohn wurde demnach in Australien geboren.

In Davao hätten die beiden eine "militärähnliche Ausbildung" erhalten, berichtete der Fernsehsender ABC unter Berufung auf Quellen der Sicherheitsbehörden. Die Philippinen sind eines der wenigen Länder mit einer anhaltenden Präsenz des IS, wie die australische Zeitung "Sydney Morning Herald" schreibt.

Unklar blieb zunächst, was genau Vater und Sohn in Davao gemacht haben. Sie hätten sich dort vom 1. bis zum 28. November aufgehalten und seien dann über Manila zurück nach Sydney geflogen, sagte Dana Sandoval, eine Sprecherin der Einwanderungsbehörde in Manila.

Der 50-jährige Vater benutzte ihren Worten zufolge für die Einreise seinen indischen Reisepass, der 24-jährige Sohn seinen australischen Pass.