Anschlag in München: Wie hat sich der Täter radikalisiert?

Eine 37-jährige Mutter und ihre zwei Jahre alte Tochter überlebten den Anschlag nicht. © Peter Kneffel/dpa

"Der Erkenntnisgewinn der heutigen Sitzung war wegen der geringen Ermittlungszeit erwartbar gering", sagt die FDP-Abgeordnete, Ann-Veruschka Jurisch (53). Es wäre aus ihrer Sicht besser gewesen, später zusammenzukommen.

Bei der Attacke in München war am Donnerstag vergangener Woche ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Verdi-Demonstration gefahren. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter wurden so schwer verletzt, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) nahm gemeinsam mit BKA-Vizepräsident Jürgen Peter aus Wiesbaden per Video an der Sitzung teil. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) ließen sich zuschalten.

Die Ermittler gehen weiter davon aus, dass die Tat des gläubigen Muslims einen religiösen Hintergrund hat. Radikalisiert haben soll er sich nach ersten Erkenntnissen aber wohl erst im vergangenen Herbst. Seit Freitag sitzt er in Untersuchungshaft. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.