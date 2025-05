TV-Team stoppt Neonazi-Anschlag: So konnte die Wahnsinns-Tat verhindert werden

Senftenberg - Unfassbare Einblicke: Ein Reporter-Team von Stern und RTL hat sich undercover in die gefährliche Neonazi-Szene eingeschleust. Schnell wird klar: Die Rechtsextremisten schrecken auch vor brutalen Anschlägen nicht zurück. Einen davon konnte das TV-Team verhindern.

Eine Neonazi-Demo in Berlin. Die rechtsextreme Szene zieht viele junge Menschen an. Das zeigt eine Reportage von Stern und RTL. © Michael Ukas/dpa

Sie sind jung, rechtsradikal, menschenverachtend und schrecken auch vor brutalster Gewalt nicht zurück: Die rechtsextreme Szene in Deutschland ist größer, als viele vielleicht glauben. Doch was genau planen die jungen Neonazis? Genau das wollte "stern Investigativ" herausfinden.

Um überhaupt in die rechtsextreme Szene zu kommen, legte sich Stern-Investigativ-Reporterin Angelique Geray einen typischen Neonazi-Look zu. Als "Isa" getarnt, kommt sie über eine Chatgruppe erstmals in Kontakt mit den Rechtsextremen. Der Name der Neonazi-Bewegung: LVW (Letzte Verteidigungswelle). Das Ziel: Jugendliche radikalisieren!

In der Gruppe werden schockierende Inhalte geteilt - unter anderem ein Video, das eine Pyro-Attacke auf ein Flüchtlingsheim in Schmölln (Thüringen) zeigt. Dazu menschenverachtende Sprachnachrichten, Fantasien, wie etwa Journalisten zu "vergasen" oder "abzuschlachten".



Die auffälligsten im Chat sind Yannik (18) aus Thüringen, Elias (15) aus Brandenburg und Justin (21) aus Sachsen. Vor allem Justin wird später noch eine Schlüsselrolle spielen.



Doch zurück zur Gruppe. Die Investigativ-Reporterin entdeckte ein Video, das im privaten Chat stolz geteilt wurde. Darauf ist zu sehen, wie mit Brandsätzen ein Vereinshaus in Altdöbern (Brandenburg) angezündet wird.

Der Brand im Oktober 2024 war verheerend: Das komplette Gebäude fackelte ab. Gleich nebenan befand sich ein Wohnhaus. Dass niemand gestorben ist, grenzt beinahe an ein Wunder.

In der Chatgruppe behauptete der 15-jährige Elias, er habe das Feuer gelegt. Die Polizei ging damals von einem technischen Defekt aus. Erst nach der Investigativ-Recherche durch das geteilte Video wurden die Ermittlungen eingeleitet.