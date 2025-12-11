Für IS gearbeitet: Mutmaßliches Terror-Mitglied festgenommen

Nordhausen - Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft hat am Dienstag in Nordhausen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen.

Bei dem 65-Jährigen klickten am Dienstag die Handschellen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen den Iraker habe ein Haftbefehl des Thüringer Oberlandesgerichts vorgelegen, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Jena mitteilte.

Er soll sich im September 2014 freiwillig dem IS angeschlossen haben, erklärte die Behörde. Bis 2016 soll der heute 65-Jährige in unterschiedlichen Funktionen für die Vereinigung aktiv gewesen sein, auch als Kämpfer.

Dem Mann wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Den Angaben nach soll er zeitweise als leitender Mitarbeiter für Medien und Propaganda für die Islamische Polizei des IS tätig gewesen sein.

Der Mann sei erstmals bereits im Jahr 2017 nach Deutschland eingereist, so die Generalstaatsanwaltschaft.