Hamas-Mitglied an sächsischer Grenze verhaftet

Dresden - Über die A17 wollte der Libanese Borhan El-K. nach Deutschland einreisen, wurde dabei von der Polizei geschnappt.

Der Mann wurde an der Grenze festgenommen. © xcitepress

Er soll im August "ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen (Glock) sowie über 600 Schuss Munition" beschafft und an einen Hamas-Komplizen in Berlin weitergegeben haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Potenzielle Waffen für geplante Anschläge auf jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland und Europa.

Der Festgenommene wurde nach Karlsruhe gebracht, wo der Ermittlungsrichter Haftbefehl erließ. Zeitgleich durchsuchte die Polizei in Kopenhagen Wohnungen des Mannes und eines weiteren Verdächtigen.