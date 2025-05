NRW-Innenminister Reul verrät: So wurden die mutmaßlichen Russen-Spione geschnappt

NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) hat am Donnerstag neue Details zur Festnahme der drei mutmaßlichen Russland-Spione am Mittwoch offenbart. © Rabea Gruber/dpa

Das Vorgehen russischer Nachrichtendienste habe sich verändert, sagte Reul im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Ihr Modus Operandi zeige mehr Risikobereitschaft: "Sie brauchen keine Agenten mehr im Sinne von James Bond. Da reichen auch sogenannte Low-Level-Agents, die für kleines Geld angeworben werden."

Am Mittwoch hatte es wegen des Verdachts der Spionage für Russland drei Festnahmen in Köln, Konstanz und der Schweiz gegeben.

Die Festgenommenen sollen sich bereit erklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf Gütertransporte in Deutschland zu verüben. Mutmaßlicher Auftraggeber sei Russland gewesen, berichtete Reul dem Ausschuss.

Ein am 9. Mai in Köln festgenommener Ukrainer soll bereits zwei Testpakete auf den Weg gebracht haben, in denen sich unter anderem GPS-Tracker befunden hätten. "Und damit sind wir dann diesen Menschen auf die Schliche gekommen", sagte Reul.