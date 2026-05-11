Terroranschlag in Hamburg geplant? 17-Jähriger festgenommen

Hamburg - Ein 17-Jähriger wurde in Hamburg in Untersuchungshaft genommen. Es bestehe der Verdacht, dass er eine terroristische Straftat vorbereitet haben soll.

Die Polizei ermittelt gegen einen 17-jährigen Syrer.. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg soll der syrische Staatsangehörige geplant haben, in einem Einkaufszentrum, einer Bar oder einer Polizeiwache in Hamburg einen Sprengstoffanschlag auszuüben.

Alternativ sollte ein Molotowcocktail oder ein Messer zum Töten eingesetzt werden, so die Ermittler.

Unter anderem habe der 17-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit sich dafür Universaldünger, flüssigen Grillanzünder, eine Sturmhaube und ein Messer beschafft.

Polizisten nahmen den Beschuldigten am 7. Mai vorläufig in Hamburg fest. Die Gegenstände wurden bei einer Durchsuchung sichergestellt.