Mordpläne in Hessen: Junge IS-Anhänger in Schweden noch härter bestraft

Stockholm (Schweden)/Eppstein - In Schweden sind zwei Teenager wegen der Vorbereitung eines Mordes in Hessen verurteilt worden. Sie sollen geglaubt haben, im Auftrag des IS zu handeln. Jetzt wurden ihre Strafen verschärft.

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm wurden zwei junge Islamisten jetzt noch härter für ihre konkreten Mordpläne bestraft. (Symbolbild) © Steffen Trumpf/dpa

Ein Berufungsgericht hat die Strafen für zwei schwedische Teenager verschärft, die einen Mord an einem Mann in Hessen geplant haben.

"Dieses Delikt ist erheblich schwerwiegender, als es das Bezirksgericht angenommen hat, etwa weil die Angeklagten nach Deutschland gereist sind, um einen Mord auszuführen, ihr Tatplan bereits weit fortgeschritten war und sie selbst davon ausgingen, im Auftrag des IS zu handeln", sagte Sven Jönson vom Berufungsgericht laut einer Mitteilung.

Das Gericht erhöhte die gegen den heute 19 Jahre alten Hauptangeklagten verhängte Freiheitsstrafe um zwei Jahre auf neun Jahre und zehn Monate.

Die Strafe gegen den heute 18 Jahre alten Mitangeklagten wurde um vier Monate auf ein Jahr und acht Monate in einer geschlossenen Jugendstrafanstalt erhöht.