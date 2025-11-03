Terrorverdächtiger in Berlin: Ermittler knöpfen sich Handy des 22-Jährigen vor!

Berlin - Nach der Festnahme eines 22-jährigen Syrers in Berlin wegen mutmaßlicher Anschlagspläne soll dessen Smartphone untersucht werden.

Der 22-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. © Christophe Gateau/dpa

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Das Telefon des Tatverdächtigen sei bei den Durchsuchungen am Samstag in Berlin sichergestellt worden.

Das Kriminaltechnische Institut der Polizei Berlin übernehme die Auswertung der Daten. "Dann muss man gucken, ob sich weitere Hinweise daraus ergeben", sagte der Sprecher. "Auch die anderen sichergestellten Gegenstände wie die Utensilien, die für Brand- oder Sprengvorrichtungen geeignet sind, müssen durch die Polizei untersucht werden."

"Zum Anschlagsziel ist die Erkenntnis, dass das in Deutschland gewesen sein soll." Berlin sei nicht ausgeschlossen, aber es gebe bisher keine konkreten Hinweise darauf, sagte der Sprecher. "Das werden die Ermittlungen zeigen müssen."

Die Frage, ob der Tatverdächtige Helfer oder Komplizen hatte, lasse sich ebenfalls noch nicht beantworten. "Auch da dauern die Ermittlungen an", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Es wird wesentlich sein, was bei der Auswertung der elektronischen Speichermedien herauskommt."