Wegen Terrorverdachts: Mutmaßliches IS-Mitglied in Thüringen festgenommen

Jena - Ein 66-Jähriger aus dem Irak ist von der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft wegen seiner mutmaßlichen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) angeklagt worden.

Der Iraker sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © Leonie Asendorpf/dpa

Der Iraker war Anfang Dezember 2025 in Nordhausen festgenommen worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Jena mitteilte. Die Anklage sei beim Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Jena erhoben worden.

Dem Mann werde vorgeworfen, sich 2014 im Irak freiwillig der terroristischen Vereinigung angeschlossen zu haben.

Er habe einen Treue-Eid abgelegt und sei mindestens bis Dezember 2016 in verschiedenen Funktionen für die Vereinigung tätig gewesen. Zeitweise habe er als leitender Mitarbeiter im Bereich Medien und Propaganda für die islamische Polizei des IS in einer Provinz gearbeitet.

Er habe sich auch als Kämpfer im Nordirak betätigt. Die Ermittlungen hätten einen hinreichenden Tatverdacht ergeben, dass er bei einem Kampfeinsatz verletzt wurde.

Neben seiner Beteiligung an Kampfhandlungen habe der Angeklagte im Sommer 2015 an einem IS-Propagandavideo mitgewirkt, das ihn mit einer Kriegswaffe ausgerüstet zeigte. Als Gegenleistung für seine Mitgliedschaft habe er zusammen mit seiner Familie Unterhaltszahlungen von der Terror-Organisation erhalten.