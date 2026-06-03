15-Jähriger soll Anschlag auf Synagoge geplant haben

Augsburg - Teenager soll einen Anschlag geplant haben! Wegen Terrorverdachts wird gegen einen 15-Jährigen ermittelt.

Der Jugendliche wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Verdächtige soll eine große Menge an pyrotechnischen Gegenständen aufbewahrt haben, um damit einen Anschlag insbesondere auf eine Synagoge zu begehen, teilte die Münchner Generalstaatsanwaltschaft als Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus mit.

Dafür soll er auch schon einen selbst gebauten Sprengsatz gezündet haben.

Der 15-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen bereits seit dem vergangenen Herbst. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt für den Jugendlichen die Unschuldsvermutung. Sein Verteidiger wies den Vorwurf eines geplanten Anschlages zurück.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Jugendliche mit der Terrorvereinigung "Islamischer Staat" (IS) sympathisiert haben. "Ende Oktober 2025 soll er eine Explosion mit einem Selbstlaborat herbeigeführt haben, bei der er selbst sowie eine weitere Person verletzt wurden", sagte Oberstaatsanwalt Sebastian Murer.

Nach Angaben der "Augsburger Allgemeinen" hatte sich der Teenager aus dem Landkreis Augsburg damals zwei Finger mit einer tennisballgroßen Kugelbombe weggesprengt, ein Freund sei leicht verletzt worden.