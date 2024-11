Wieder Polizeieinsatz bei Tesla: Wird das Protest-Camp jetzt geräumt?

Das Tesla-Protestcamp beschäftigt immer wieder die Polizei. © Lutz Deckwerth/dpa

Die Umweltaktivisten sollen für die Arbeiten einen Teil des Camps mit Baumhäusern freiwillig verlassen. Sonst drohe die Auflösung der Versammlung - notfalls auch unter Anwendung von Zwang, hieß es am Morgen in einer Polizei-Durchsage am Protestcamp. Polizisten brachten in dem Waldcamp nahe Berlin rot-weiße Absperrbänder an.

Einige Tesla-Gegner im besetzten Wald wurden bereits von Baumhäusern geholt. Wie ein dpa-Reporter berichtete, waren Spezialisten der Polizei an Bäumen hochgeklettert.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums sagte am Vormittag, es seien bislang zwei Tesla-Gegner von Bäumen heruntergeholt worden. Die Polizei sprach aber ausdrücklich nicht von einer Räumung. "Es geht um ein Freimachen für Sondierungsarbeiten."

Eine Sprecherin der Gruppe "Tesla stoppen" sagte am Morgen, sie wollten das Camp nicht freiwillig räumen: "Wir bleiben hier."

Die Umweltaktivisten protestieren mit ihrer Wald-Besetzung seit Ende Februar gegen die einzige europäische Autofabrik von Tesla-Chef Elon Musk (53). Sie stellen sich unter anderem gegen eine Erweiterung des Areals, für die erneut Bäume gefällt werden müssen.