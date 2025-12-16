200 Jahre hat ihn niemand gesehen: Kamera fängt diesen kleinen Kerl ein

Cleveland (USA) - Seine Art galt seit Mitte des 19. Jahrhunderts lokal als ausgestorben, jetzt ist er wieder zurück: der Fischermarder. Eine Wildtierkamera fing ein Exemplar des Raubtiers in den Cleveland Metroparks, einem Naturschutzgebiet im US-Bundesstaat Ohio , ein.

Die Augen des lange verschollen geglaubten Fischermarders funkeln. Eine Wildtierkamera erwischte den kleinen Räuber bei einem seiner Streifzüge durch die Nacht. © Screenshot/Instagram/clevemetroparks

Die Aufnahme stammt bereits vom Beginn dieses Jahres, die Parkverwaltung rückte allerdings erst jetzt mit der frohen Kunde heraus.

Vor zwei Tagen teilten die Cleveland Metroparks Bildmaterial auf ihrem Instagram-Kanal, das den Fischermarder (Pekania pennanti) bei seinen Streifzügen durch Wald und Schnee zeigt.

Die zuständige Naturschutzbehörde "Ohio Division of Wildlife" bestätigte, dass das Tier das erste seiner Art sei, das seit mehr als 200 Jahren in der Region Cuyahoga County gesehen wurde.

Die ungeahnte Entdeckung bezeichnete die Parkverwaltung als "äußerst spannend". Vor allem vor dem Hintergrund, dass damit eine weitere ausgestorbene einheimische Säugetierart in den Metroparks dokumentiert werden konnte.