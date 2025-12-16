Sorgen-Kaninchen Kessi sucht neues Zuhause

Berlin - Das kleine Hoppelhäschen aus dem Tierschutz Berlin ist noch kein Jahr alt, doch gesundheitlich bringt es schon einige Baustellen mit. Genau deshalb wartet Kessi im Tierheim bisher vergeblich auf ihr Für-immer-Zuhause.

Kessi (1) sucht nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch einen ruhigen Kaninchen-Partner. © Bildmontage: Screenshot/instagram/tierschutzberlin

Sie ist Zahnpatientin und Schnupferin, leidet außerdem unter einer Lungenproblematik. Für die Kleine kommt daher nur Innenhaltung infrage.

Auch bei der Partnerwahl braucht sie Rücksicht. Ihr künftiges Partnertier sollte ruhig sein, denn bei der Vergesellschaftung kann Kessi nicht viel toben.

Aufgrund ihrer Zähne bekommt sie aktuell aufgeweichte Pellets und geraspeltes Gemüse.

Die Pfleger sind sich sicher, dass Kessi mit einem passenden Kaninchen an ihrer Seite auch wieder mehr frisches Blattgemüse fressen und insgesamt aufblühen würde.

Im Tierheim zeigt sich die Häsin Menschen gegenüber manchmal etwas zickig. Doch auch dafür gibt es eine Erklärung: wenig Platz und Einzelhaltung setzen ihr sichtbar zu.

Die Pfleger sind überzeugt, dass Kessi in einem liebevollen Zuhause schnell auftauen würde.