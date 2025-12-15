Verrückt! Betrunkener Mann klaut Schafe und sperrt sie im Haus ein

Der 20-Jährige hatte zunächst ein Schaf gestohlen und aus Mitleid noch ein zweites Tier geklaut. (Symbolfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Polizei berichtet, soll ein 20-Jähriger zwei Schafe von einer Koppel im Ortsteil Vieselbach geklaut und anschließend in ein Wohnhaus gebracht haben.

Die Beamten wurden in der Folge alarmiert, weil sich der junge Mann unberechtigt in dem Gebäude aufgehalten haben soll.

Vor Ort entdeckten die Polizisten den Tierdieb in einem Zimmer und zwei Kamerunschafe, die er in eine Box eingesperrt hatte. Auf Nachfrage der Einsatzkräfte erklärte der 20-Jährige, dass er zunächst nur ein Schaf mitgenommen hatte. Er hatte allerdings die Sorge, dass sich das Tier allein fühlen könnte, weshalb er am Folgetag ein zweites Schaf "nachholte".

Die Vierbeiner wiesen den Angaben nach Anzeichen von Dehydrierung und Unterernährung auf. Darüber hinaus sei der junge Mann betrunken gewesen und habe Wahnvorstellungen gehabt.