Ab in die Nordsee: Erste Seehund-Heuler kommen zurück in die Freiheit

Friedrichskoog - Sie haben es geschafft: Die ersten Seehund-Jungtiere der Saison sind ausgewildert worden.

Seehund-Heuler "Benno" ist nach der Auswilderung auf dem Weg zum Wasser. © Marcus Brandt/dpa

Wie die Seehundstation Friedrichskoog mitteilte, wurden die beiden Heuler Tilda und Benno in die Freiheit entlassen. "Alle gesundheitlichen Voraussetzungen waren gegeben, deswegen durften die beiden auch raus", sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger.

Die Seehunde waren Anfang Mai als wenige Tage alte Jungtiere gefunden worden. Tilda kam den Angaben zufolge als erster Heuler der Saison zur Seehundstation Friedrichskoog. Sie wurde im Alter von ein bis zwei Tagen als Frühgeburt auf Amrum gefunden. Benno folgte im Alter von drei bis vier Tagen Ende Mai.

Nachdem die beiden das Mindestgewicht von 25 Kilogramm für die Auswilderung erreicht haben und selbstständig Fische fressen können, durften sie nun in die Nordsee entlassen werden.