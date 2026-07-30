Ab in die Nordsee: Erste Seehund-Heuler kommen zurück in die Freiheit
Von Katrin Luxenburger
Friedrichskoog - Sie haben es geschafft: Die ersten Seehund-Jungtiere der Saison sind ausgewildert worden.
Wie die Seehundstation Friedrichskoog mitteilte, wurden die beiden Heuler Tilda und Benno in die Freiheit entlassen. "Alle gesundheitlichen Voraussetzungen waren gegeben, deswegen durften die beiden auch raus", sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger.
Die Seehunde waren Anfang Mai als wenige Tage alte Jungtiere gefunden worden. Tilda kam den Angaben zufolge als erster Heuler der Saison zur Seehundstation Friedrichskoog. Sie wurde im Alter von ein bis zwei Tagen als Frühgeburt auf Amrum gefunden. Benno folgte im Alter von drei bis vier Tagen Ende Mai.
Nachdem die beiden das Mindestgewicht von 25 Kilogramm für die Auswilderung erreicht haben und selbstständig Fische fressen können, durften sie nun in die Nordsee entlassen werden.
Mehr Seehund-Jungtiere als in den vergangenen Jahren
Nach vergleichsweise niedrigen Jungtierzahlen in den Jahren 2022 bis 2024 wurde 2025 die zweithöchste absolute Zahl von Jungtieren seit Beginn der grenzübergreifenden Zählungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, den Niederlanden und in Dänemark verzeichnet.
Insgesamt wurden 10.044 Jungtiere gezählt - ein Plus von 22 Prozent gegenüber 2024.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa