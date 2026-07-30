Wieder ein Wal aufgetaucht: Ist der Ozeanriese nun in der Ostsee unterwegs?

Wismar - Schon wieder ein Wal in Sicht: Nachdem am Montag ein Wal im Hafen von Wismar ( Mecklenburg-Vorpommern ) Aufsehen erregt hat, gibt es eine neuerliche Walsichtung.

Ob es sich bei der erneuten Sichtung um den Wal aus Wismar handelt, ist noch unklar. (Archivfoto) © Linda Frølund Hansen/Bridgewalking/dpa

Das Schweriner Umweltministerium berichtete von einer Sichtung am Nachmittag auf der offenen Ostsee in Höhe der Seebrücke Wustrow und beruft sich dabei auf Angaben der Wasserschutzpolizei. "Besucher der Seebrücke wurden ebenfalls auf den Wal aufmerksam", schrieb eine Sprecherin.

Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle über mutmaßliche Sichtungen vor der dortigen Halbinsel Fischland-Darß-Zingst berichtet.

Auch das Deutsche Meeresmuseum erhielt nach eigenen Angaben eine Sichtungs-Meldung vom frühen Nachmittag zwischen Dierhagen Ost und Wustrow.