Wasserbüffel auf Abwegen: Herde spaziert durch Berliner Straßen

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Am Dienstagmorgen bot sich den Menschen in Hohenschönhausen ein ungewöhnlicher Anblick: Wasserbüffel spazierten durch die Straßen.

Von Laura Voigt

Berlin - Mitten im Berufsverkehr bot sich den Menschen in Berlin-Hohenschönhausen am Donnerstagmorgen ein ungewöhnlicher Anblick: Eine Herde Wasserbüffel spazierte plötzlich seelenruhig durch die Straßen.

Die Herde setzte ihren ungewöhnlichen Spaziergang in Richtung Ahrenshooper und Wustrower Straße fort.
Die Herde setzte ihren ungewöhnlichen Spaziergang in Richtung Ahrenshooper und Wustrower Straße fort.  © Thomas Peise

Gegen 5.45 Uhr staunten Fußgänger und Autofahrer nicht schlecht, als rund zehn der imposanten Tiere über die Pablo-Picasso-Straße und die Egon-Erwin-Kisch-Straße liefen. Videos der ungewöhnlichen Begegnung machten in den sozialen Netzwerken schnell die Runde.

Auch die Polizei rückte an, um die ausgebüxten Rinder wieder sicher zurückzubringen.

Die Büffel bewegten sich in Richtung Ahrenshooper und Wustrower Straße. Laut Polizei seien die Tiere sehr friedlich gewesen.

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Tiere Wieder ein Wal aufgetaucht: Ist der Ozeanriese nun in der Ostsee unterwegs?

Mit Unterstützung mehrerer Streifenwagen gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Tiere zurück auf ihre Weide zu treiben.

Die Tiere ließen sich durch die anderen Verkehrsteilnehmer nicht aus der Ruhe bringen.
Die Tiere ließen sich durch die anderen Verkehrsteilnehmer nicht aus der Ruhe bringen.  © Thomas Peise

Gegen 8 Uhr war die tierische Flucht beendet: Die gesamte Herde mit rund 60 Tieren stand wieder sicher auf der Weide. Dort stellten die Beamten allerdings einen beschädigten Zaun fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Titelfoto: Thomas Peise

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