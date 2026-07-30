Wasserbüffel auf Abwegen: Herde spaziert durch Berliner Straßen

Berlin - Mitten im Berufsverkehr bot sich den Menschen in Berlin-Hohenschönhausen am Donnerstagmorgen ein ungewöhnlicher Anblick: Eine Herde Wasserbüffel spazierte plötzlich seelenruhig durch die Straßen.

Die Herde setzte ihren ungewöhnlichen Spaziergang in Richtung Ahrenshooper und Wustrower Straße fort. © Thomas Peise

Gegen 5.45 Uhr staunten Fußgänger und Autofahrer nicht schlecht, als rund zehn der imposanten Tiere über die Pablo-Picasso-Straße und die Egon-Erwin-Kisch-Straße liefen. Videos der ungewöhnlichen Begegnung machten in den sozialen Netzwerken schnell die Runde.

Auch die Polizei rückte an, um die ausgebüxten Rinder wieder sicher zurückzubringen.

Die Büffel bewegten sich in Richtung Ahrenshooper und Wustrower Straße. Laut Polizei seien die Tiere sehr friedlich gewesen.

Mit Unterstützung mehrerer Streifenwagen gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Tiere zurück auf ihre Weide zu treiben.