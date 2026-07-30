Kotverschmiert und völlig verängstigt: 25 Hasen aus Horror-Haltung gerettet

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Was die Helfer hier vorfanden, machte selbst erfahrene Tierschützer sprachlos: 25 Stallhasen sind aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet worden.

Von Laura Voigt

Malchow - Was die Helfer hier vorfanden, machte selbst erfahrene Tierschützer sprachlos: 25 Hasen sind aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet worden.

Als die Tierschützer die Hasen übernahmen, befanden sie sich in einem erschreckenden Zustand. (Symbolbild)
Als die Tierschützer die Hasen übernahmen, befanden sie sich in einem erschreckenden Zustand. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Die Tiere lebten dicht gedrängt in viel zu engen und stark verschmutzten Verschlägen, wie das Tierheim Malchow mitteilte.

Statt auf festem Boden mussten sie auf altem Kaninchendraht ausharren – ohne Auslauf, im Dunkeln und unter erschreckenden hygienischen Zuständen.

Das Veterinäramt brachte die Hasen schließlich in das Tierheim. Viele der Tiere waren mit Kot verschmiert, völlig verängstigt und in einem schlechten Allgemeinzustand.

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Frisches Futter war nach Angaben der Tierschützer nicht vorhanden.

In diesen Käfigen waren die Hasen untergebracht.
In diesen Käfigen waren die Hasen untergebracht.  © Facebook/Tierheim Malchow

Für die Hasen begann mit ihrer Rettung ein neues Leben: Zum ersten Mal konnten sie sich frei bewegen, durch ihr Gehege hoppeln und auf weichem Stroh statt auf Draht laufen.

Titelfoto: Facebook/Tierheim Malchow; Boris Roessler/dpa

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