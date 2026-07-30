Kotverschmiert und völlig verängstigt: 25 Hasen aus Horror-Haltung gerettet

Malchow - Was die Helfer hier vorfanden, machte selbst erfahrene Tierschützer sprachlos: 25 Hasen sind aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet worden.

Als die Tierschützer die Hasen übernahmen, befanden sie sich in einem erschreckenden Zustand. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Tiere lebten dicht gedrängt in viel zu engen und stark verschmutzten Verschlägen, wie das Tierheim Malchow mitteilte.

Statt auf festem Boden mussten sie auf altem Kaninchendraht ausharren – ohne Auslauf, im Dunkeln und unter erschreckenden hygienischen Zuständen.

Das Veterinäramt brachte die Hasen schließlich in das Tierheim. Viele der Tiere waren mit Kot verschmiert, völlig verängstigt und in einem schlechten Allgemeinzustand.

Frisches Futter war nach Angaben der Tierschützer nicht vorhanden.