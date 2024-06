Abgemagertes Pferd vor dem Tod gerettet: "Besitzer schien es völlig egal zu sein"

Offenbar hatte der Besitzer das Tier so stark vernachlässigt, dass es beinahe gestorben wäre. © Facebook/Tierrettung Vorpommern-Greifswald

"Am Freitag hatten wir wieder einen der Einsätze, der uns tief in die Abgründe der Menschheit blicken ließ", beginnen die Tierretter einen Beitrag auf Facebook. "Wir erhielten einen Notruf, dass ein Pferd auf der Seite liegen würde und nicht mehr hochkäme."



Demnach ereilte die Tierschützer am Freitagmorgen (31. Mai) ein verzweifelter Anruf eines Passanten aus Ducherow (Mecklenburg-Vorpommern), der das kraftlose Pferd, "das eher wie ein Fohlen aussah", am Vorabend auf einer Koppel entdeckt hatte. Das Tier habe bei strömendem Regen in einer Pfütze gelegen, so die Mitteilung weiter.

Der Zeuge habe daraufhin den Besitzer gefragt, ob er das Grundstück betreten darf und das Pferd mitnehmen kann. Dies wurde ihm erlaubt.

"Dem Besitzer des Tieres schien es völlig egal zu sein, dass es dort draußen praktisch 'am Verrecken' war", schreibt die Tierrettung. "Zum Glück fand der Melder das Pferd und kümmerte sich!"