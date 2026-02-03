"Absolute Sauerei": Tierfreunde fassungslos, als sie in aufgeweichten Karton schauen

Das Tierheim Troisdorf ist auf der Suche nach neuen Besitzern für mehrere Hähne, die einfach in einem Feld ausgesetzt worden waren.

Von Laura Miemczyk

Troisdorf - Gerade hatte das Tierheim Troisdorf drei Hähne vermittelt, die als Fundtiere in der Einrichtung gelandet waren, da trudelten auch schon die nächsten Kandidaten bei den Tierrettern ein. Erneut nahmen die Mitarbeiter damit mehrere Hähne auf, die einfach sich selbst überlassen worden waren.

Tierfreunde hatten die Hähne in einem Feld entdeckt - von den Besitzern fehlte jede Spur.
Wie das Tierheim kürzlich bei Instagram berichtete, hatten Tierfreunde in einem Feld im Troisdorfer Ortsteil Kriegsdorf sechs Hähne in einem Feld entdeckt, die man dort offenbar ausgesetzt hatte.

"Am Fundort standen zwei aufgeweichte Umzugskartons", schilderten die Mitarbeiter die unschönen Umstände, doch die Hähne hatten Glück im Unglück.

Nach ihrer Entdeckung wurde das Federvieh gerettet, während drei der Fundtiere im Tierheim Troisdorf landeten, von wo aus die Pfleger nun erneut nach schönen Bleiben für ihre Schützlinge suchen.

Über die Art und Weise, wie der ehemalige Besitzer sich seiner Tiere entledigt hatte, waren die Mitarbeiter dabei mehr als entsetzt.

"Tiere auszusetzen und sich selbst zu überlassen ist eine absolute Sauerei! Dabei ist ein Hahn keinesfalls weniger wert als ein Hund oder eine Katze!", stellten die Tierretter in dem Posting klar und betonten, dass man "immer wieder erschüttert und sprachlos über den respektlosen und verantwortungslosen Umgang mit Tieren" sei.

Gefiedertes Trio sucht neue Besitzer: Wer kann die Hähne bei sich aufnehmen?

Das Troisdorfer Tierheim hatte in der jüngsten Vergangenheit schon einmal drei Hähne vermittelt. Auch dieser prachtvolle Kandidat fand ein neues Zuhause.
Wer die Hähne einfach in die Freiheit gesetzt und sich aus dem Staub gemacht hatte, wird wohl nie ans Tageslicht kommen.

Die Tiere und ihre Pfleger blicken nun aber positiv in die Zukunft und hoffen, dass für das gefiederte Trio bald neue Besitzer gefunden werden können.

"Jedes Leben hat es verdient, würdevoll behandelt zu werden. [...] Auch diese Hähne haben einen Lebensplatz verdient", wie die Tierretter am Ende des Beitrags klarstellten.

Wer einem der Tiere ein Für-Immer-Zuhause bieten möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle Infos zur Vermittlung gibt's auf der Website des Tierheims.

