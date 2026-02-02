Aller bunten Dinge sind 13: Exoten suchen Euch, doch es gibt Bedingungen
Leipzig - Das sieht man auch nicht alle Tage: Gleich 13 Amazonenpapageien suchen ein neues Zuhause. Sie hatten es eigentlich gut bei ihrem bisherigen Halter - bis dieser krank wurde.
Gleich eins vorab: Die gefiederten bunten Tiere können bei guter Pflege 40 bis 60 Jahre alt werden. Das sollte jedem potenziellen Interessenten vor der Anschaffung bewusst sein, so das Leipziger Tierheim bei Instagram.
Die insgesamt sechs Pärchen und ein Einzelhahn lebten bisher bei ihrem Züchter, hatten dort große Außenvolieren samt einem Innenbereich - perfekte Voraussetzungen also.
Doch dann wurde ihr Halter krank, musste ins Krankenhaus. Auf eine solche Situation waren er und seine Schützlinge nicht vorbereitet, so schnell fand sich keine alternative Lösung.
Deshalb kamen die Amazonen nun ins Tierheim und zurück können sie jetzt auch nicht mehr, wie sich inzwischen herausstellte. Deshalb suchen die Tierschützer jetzt nach einem artgerechten Zuhause für sie.
Im idealen Fall können die Vorbesitzer ihnen ähnliche Gegebenheiten bieten wie bisher: "Keinesfalls sollte das Gehege eine Größe von 4 m x 2,5 m x 2 m unterschreiten, wobei ein Schutzhaus bei Außenhaltung 3 m² Grundfläche haben sollte", so die Bedingung.
Amazonen werden nur mit lebenslangem Pflegevertrag vermittelt
Es handelt sich um zwei Paare Gelbnackenmazonen, ein einzelnes Männchen derselben Art (alle geschlüpft zwischen 2001 und 2015) sowie vier Pärchen Doppelgelbkopfamazonen (1993 bis 2020).
Eines solltet Ihr außerdem bedenken, wenn Ihr über eine Anschaffung nachdenkt: Papageien können zum einen sehr laut sein, zum anderen auch Einrichtungsgegenstände zerstören, warnt das Tierheim.
Zudem stehen sie unter Artenschutz, weshalb die Vermittlung nur mit einem lebenslangen Pflegevertrag über die Untere Naturschutzbehörde in Leipzig erfolgen wird. Selbstverständlich berät das Tierheim Euch auch zur Haltung von Exoten.
Ihr habt Interesse an einer Übernahme der gefiederten Truppe? Dann meldet Euch bitte mit Fotos der Unterbringungsmöglichkeit per Mail an [email protected] und hinterlasst eine Telefonnummer, damit man Kontakt mit Euch aufnehmen kann.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig