Aller bunten Dinge sind 13: Exoten suchen Euch, doch es gibt Bedingungen

Leipzig - Das sieht man auch nicht alle Tage: Gleich 13 Amazonenpapageien suchen ein neues Zuhause. Sie hatten es eigentlich gut bei ihrem bisherigen Halter - bis dieser krank wurde.

Die Gelbnackenmazonen sind insgesamt zu viert. © Tierheim Leipzig

Gleich eins vorab: Die gefiederten bunten Tiere können bei guter Pflege 40 bis 60 Jahre alt werden. Das sollte jedem potenziellen Interessenten vor der Anschaffung bewusst sein, so das Leipziger Tierheim bei Instagram.

Die insgesamt sechs Pärchen und ein Einzelhahn lebten bisher bei ihrem Züchter, hatten dort große Außenvolieren samt einem Innenbereich - perfekte Voraussetzungen also.

Doch dann wurde ihr Halter krank, musste ins Krankenhaus. Auf eine solche Situation waren er und seine Schützlinge nicht vorbereitet, so schnell fand sich keine alternative Lösung.

Deshalb kamen die Amazonen nun ins Tierheim und zurück können sie jetzt auch nicht mehr, wie sich inzwischen herausstellte. Deshalb suchen die Tierschützer jetzt nach einem artgerechten Zuhause für sie.

Im idealen Fall können die Vorbesitzer ihnen ähnliche Gegebenheiten bieten wie bisher: "Keinesfalls sollte das Gehege eine Größe von 4 m x 2,5 m x 2 m unterschreiten, wobei ein Schutzhaus bei Außenhaltung 3 m² Grundfläche haben sollte", so die Bedingung.