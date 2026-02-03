Kurz vor Umzug: Mann schreibt witzigen Brief an Nachmieter und warnt sie vor seinen Freunden
Wellington (Neuseeland) - Moe Hawk ist ein richtiger Tierfreund. Vor allem Tauben haben es dem jungen Neuseeländer angetan. Kein Wunder also, dass er sich mit den Vögeln rund um seine Wohnung gut gestellt hat - und jetzt, kurz vor seinem Umzug, aufpassen muss, dass es ihnen auch in Zukunft gut gehen wird.
Kurzerhand verfasste er also einen Brief an seine Nachmieter und wandte sich mit einer simplen Bitte an sie.
"Ich hoffe, Ihnen gefällt es hier genauso gut wie uns und wünsche Ihnen alles Gute für den Umzug", steht in sauberer Handschrift geschrieben. Dazu hat Moe eine Menge kleiner Zeichnungen zu Papier gebracht.
"Ich schreibe Ihnen diesen Brief nur, um Sie zu warnen, dass Sie möglicherweise einige ... unerwartete Besuche von Tauben bekommen könnten."
Dafür wolle er sich direkt entschuldigen. Schließlich ist es seine Schuld, dass die Tiere mittlerweile so anhänglich geworden sind. "Wir haben mal zwei kranke Tauben gerettet und sie gepflegt, bis sie wieder gesund waren. Und jetzt kommen sie jeden Tag vorbei."
Tauben kommen regelmäßig zu Besuch
Dass Moe und sein Partner nicht mehr auf sie aufpassen können, werden die Tauben vermutlich erst mit der Zeit verstehen. Daher bittet der junge Mann inständig: "Wenn sie zu Besuch kommen, seien Sie bitte freundlich zu ihnen und begleiten Sie sie sanft nach draußen. Sie sind ganz bezaubernd."
Die beiden Vögel hören aktuell auf die Namen Nev und Calloway. Auch eine dritte Taube ist ab und zu mit von der Partie.
"Sie werden aufhören zu kommen, sobald sie merken, dass wir weg sind. Ich wollte nur nicht, dass Sie sich wundern, warum diese Vögel immer wieder versuchen, Ihnen Besuche abzustatten."
Wie die Nachmieter des jungen Mannes auf den liebevollen Brief reagiert haben, ist aktuell noch unklar.
Auf Instagram teilte Moe Hawk den kuriosen Brief
Gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek erklärte Moe derweil, dass er die Tiere schrecklich vermissen wird. Doch ein Abschied für immer ist es zum Glück nicht: "Wir ziehen nicht weit weg und planen, die Tauben weiterhin regelmäßig zu besuchen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/copshatemoe, X/Screenshot/copshatemoe