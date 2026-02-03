Haustierbesitzer aufgepasst: Diese Dose kann euren Schatz im Notfall retten

Dellbrück – Was passiert eigentlich mit Hund oder Katze , wenn dem Besitzer plötzlich etwas zustößt? Genau für solche Situationen gibt es jetzt eine clevere SOS-Haustier-Dose.

Botschafterin auf vier Pfoten: Hund Daisy macht auf die SOS-Haustier-Dose aufmerksam, die im Notfall wichtige Infos liefert. © Bildmontage: Instagram/ Tierheim Dellbrück

In einem Beitrag auf Instagram stellte das Tierheim Dellbrück nahe Köln das kleine Helferlein vor. Hündin Daisy hat dabei direkt eine neue Aufgabe bekommen: Sie ist offiziell Botschafterin der Aktion und scheinbar ziemlich stolz darauf.

Das Prinzip ist simpel, aber effektiv. Ähnlich wie die bekannten Notfalldosen für Menschen wird auch die Haustier-Version im Kühlschrank aufbewahrt. Rettungsdienste wissen, dass sie im Ernstfall genau dort nach wichtigen Hinweisen schauen müssen.

Entwickelt wurde die Dose vom Förderverein der Sparkasse Köln/Bonn. Darin finden sich alle wichtigen Daten zum Tier, vom Namen über Besonderheiten bis hin zu Kontaktpersonen, die das Haustier im Notfall übernehmen könnten.

So kann oft verhindert werden, dass Hunde oder Katzen direkt im Tierheim landen.

Und selbst wenn es keine Kontaktperson gibt, hilft die Dose weiter: Das Tierheim hat dann zumindest sofort alle relevanten Informationen zur Hand.