Adventsaktion: Lebenshof in Bonn freut sich über großzügige Spende
Bonn - Egal ob Hunde, Katzen, Schweine oder Ziegen - der "Lebenshof Anna" in Bonn schenkt alten und kranken Tieren die Chance, einen Lebensabend in Würde zu verbringen. Nun dürfen sich die Tierschützer über eine großzügige Spende freuen.
Im Rahmen der Aktion "24 Lebenshöfe im Advent" unterstützt die ANINOVA-Stiftung den Gnadenhof mit insgesamt 2500 Euro.
Ziel der Maßnahme ist es, die Höfe und ihre Arbeit für die Tiere sichtbar zu machen und das Bewusstsein für die ethische Verantwortung gegenüber den Vierbeinern zu stärken. Dafür wird die Aktion auch auf Instagram begleitet: Täglich wird dabei gezeigt, wie die Höfe ihr jeweiliges Adventspaket öffnen.
"Jeder teilnehmende Lebenshof steht für eine Welt, in der Tiere nicht länger Produktionszwecken dienen, sondern als eigenständige Lebewesen mit Wert anerkannt werden", sagt Projektleiterin Ada Brandt und ergänzt: "Mit der Adventsaktion macht die ANINOVA-Stiftung diese Höfe sichtbar und dankt ihnen für ihre Arbeit für die Freiheit aller Tiere."
Zumal die finanzielle Unterstützung für die Gnadenhöfe insbesondere in den Wintermonaten essentiell ist. Schließlich würden die Kosten für Futter, Stroh, Tierärzte und Energie gerade in der kalten Jahreszeit hoch ausfallen, berichtet die ANINOVA-Stiftung.
Diese 24 Lebenshöfe nehmen an der Adventsaktion teil
- Peaceful Place e.V. – Kleve – Kreis Steinburg – Schleswig-Holstein
- Land of Healing – Schneverdingen – Landkreis Heidekreis – Niedersachsen
- Burg Nagezahn – Werneuchen – Landkreis Barnim – Brandenburg
- Erdlingshof – Kollnburg – Landkreis Regen – Bayern
- Tati’s Farm – Walshausen – Landkreis Südwestpfalz – Rheinland-Pfalz
- Lebenshof LiPaiO e.V. – Oeschebüttel – Kreis Steinburg – Schleswig-Holstein
- Balu’s Arche Liebenswert – Bardenbach – Landkreis Merzig-Wadern – Saarland
- Ralphy’s Ranch – Frankfurt am Main – Hessen
- Kuhtopia e.V. – Petting – Landkreis Traunstein – Bayern
- Federbande e.V. – Kappel-Grafenhausen – Ortenaukreis – Baden-Württemberg
- Lebenshof Anna e.V. – Bonn – Nordrhein-Westfalen
- Papillon – Deutsch-Franzöische Grenze
- ddao Tierschutz e.V. – Vereinssitz in Berlin – mit Lebenshof Wilder Spreewalder in Brandenburg
- Lebenshof Storchennest – Kurzen Techow – Landkreis Rostock – Mecklenburg-Vorpommern
- Lebenshof ein bisschen Wärme – Kirchberg (Hunsrück) – Rhein-Hunsrück-Kreis – Rheinland-Pfalz
- Melief Animal Sanctuary – Sögel – Landkreis Emsland – Niedersachsen
- Hof LebensMuht – Walbeck – Landkreis Börde – Sachsen-Anhalt
- Sentana Stiftung – Bielefeld – Nordrhein-Westfalen
- Notpfote Animal Rescue e.V. – Neuss – Landkreis Rhein-Kreis Neuss – Nordrhein-Westfalen
- Die MonRo Ranch – Mönchengladbach – Nordrhein-Westfalen
- Kuku’s Garden – Vereinssitz in Köln – Nordrhein-Westfalen – Lebenshof u.a. in Portugal
- Lebenshof Hohenwart e.V. – Fuchstal – Landkreis Landsberg am Lech – Bayern
- Glücksrinder – Schmiedefeld (Großharthau) – Landkreis Bautzen – Sachsen
- Federherz e.V. – Bergheim – Rhein-Erft-Kreis – Nordrhein-Westfalen
Titelfoto: Thomas Schippl/dpa