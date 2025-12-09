Adventsaktion: Lebenshof in Bonn freut sich über großzügige Spende

Bonn - Egal ob Hunde , Katzen , Schweine oder Ziegen - der "Lebenshof Anna" in Bonn schenkt alten und kranken Tieren die Chance, einen Lebensabend in Würde zu verbringen. Nun dürfen sich die Tierschützer über eine großzügige Spende freuen.

Auf dem "Lebenshof Anna" in Bonn können Schafe, Kühe, Ziegen und Co. Seite an Seite einen schönen Lebensabend verbringen. (Symbolbild) © Thomas Schippl/dpa

Im Rahmen der Aktion "24 Lebenshöfe im Advent" unterstützt die ANINOVA-Stiftung den Gnadenhof mit insgesamt 2500 Euro.

Ziel der Maßnahme ist es, die Höfe und ihre Arbeit für die Tiere sichtbar zu machen und das Bewusstsein für die ethische Verantwortung gegenüber den Vierbeinern zu stärken. Dafür wird die Aktion auch auf Instagram begleitet: Täglich wird dabei gezeigt, wie die Höfe ihr jeweiliges Adventspaket öffnen.

"Jeder teilnehmende Lebenshof steht für eine Welt, in der Tiere nicht länger Produktionszwecken dienen, sondern als eigenständige Lebewesen mit Wert anerkannt werden", sagt Projektleiterin Ada Brandt und ergänzt: "Mit der Adventsaktion macht die ANINOVA-Stiftung diese Höfe sichtbar und dankt ihnen für ihre Arbeit für die Freiheit aller Tiere."

Zumal die finanzielle Unterstützung für die Gnadenhöfe insbesondere in den Wintermonaten essentiell ist. Schließlich würden die Kosten für Futter, Stroh, Tierärzte und Energie gerade in der kalten Jahreszeit hoch ausfallen, berichtet die ANINOVA-Stiftung.