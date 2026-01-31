Moni verliert Bein nach Ausbruch aus Tierheim - Jetzt ist sie ein Angsthund

Großefehn (Landkreis Aurich) - "Free Dogs - Vergessene Tiere in Not" ist ein ganz besonderer Verein: Er schenkt schwer vermittelbaren und traumatisierten Vierbeinern eine sichere Zuflucht. Gründerin Sandra Bohlen und ihre wenigen ehrenamtlichen Mitarbeiter brauchen jedoch dringend Unterstützung bei Sanierungsarbeiten. Ein Fall für die "Harten Hunde"!

Die "Harten Hunde" stellen sich nahezu jeder Herausforderung. © RTL / DOCMA TV

Auf dem Gelände soll ein eingezäunter Durchgang zur Trainingswiese für Sicherheit sorgen. Zudem müssen die Hunde-Unterkünfte dringend wetterfest gemacht werden.

Ralf Seeger (63) und seine Männer machen sich an die Arbeit. Dabei lernen sie auch die teils gehandicapten und verängstigten Bewohner kennen. Eine von ihnen ist Moni - die rumänische Hündin hat aufgrund ihrer Vergangenheit panische Angst vor Menschen.

"Die hatte das Pech, dass sie beim Ausbruchsversuch überm Zaun hängengeblieben ist [...]. Dadurch haben die anderen Hunde ihr das Bein abgeritschelt und dann musste es abgenommen werden", erklärt Bohlen in der Sendung "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein."

Tierschützer Alex weiß, wie er mit traumatisierten Fellnasen umgehen muss. Er selbst ist Besitzer von einem drei- und sogar zweibeinigen Hund.