Neuzugang im Wildgehege Moritzburg: Zwei junge Dachse erkunden ihr neues Zuhause
Moritzburg - Das Wildgehege Moritzburg freut sich über zwei neue Bewohner - zwei junge Dachse, die nun aufmerksam die Anlage erkunden.
Wie das Wildgehege Moritzburg am Freitag auf Facebook mitteilt, haben die beiden Jungtiere Hans und Jürgen kürzlich ihr neues Zuhause im Wildpark bezogen.
Die beiden kamen Mitte März mit gerade einmal eineinhalb Wochen in die Wildtierauffangstation Lüneburger Heide.
Ihr Bau war versehentlich auf einer Baustelle von einem Bagger zerstört worden. Die winzigen Tiere wogen bei ihrer Ankunft nur 245 und 270 Gramm.
Die Mitarbeiter der Wildtierhilfe zogen die Dachse liebevoll von Hand auf.
Dank dieser intensiven Betreuung sind die sonst sehr scheuen Dachsmännchen nun ungewöhnlich zutraulich.
Besonders nachmittags kann man die beiden Dachse im Gehege sehen, wie sie draußen ihr Futter genießen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Wildgehege Moritzburg, Facebook/Screenshot/Wildtierhilfe Lüneburger Heide e.V.