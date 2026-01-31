Neuzugang im Wildgehege Moritzburg: Zwei junge Dachse erkunden ihr neues Zuhause

Das Wildgehege Moritzburg freut sich über zwei neue Bewohner - zwei junge Dachse, die nun aufmerksam die Anlage erkunden.

Von Isabel Klemt

Moritzburg - Das Wildgehege Moritzburg freut sich über zwei neue Bewohner - zwei junge Dachse, die nun aufmerksam die Anlage erkunden.

Die beiden Dachse Hans und Jürgen sind nun im Wildgehege Moritzburg zu Hause.
Die beiden Dachse Hans und Jürgen sind nun im Wildgehege Moritzburg zu Hause.  © Facebook/Screenshot/Wildgehege Moritzburg

Wie das Wildgehege Moritzburg am Freitag auf Facebook mitteilt, haben die beiden Jungtiere Hans und Jürgen kürzlich ihr neues Zuhause im Wildpark bezogen.

Die beiden kamen Mitte März mit gerade einmal eineinhalb Wochen in die Wildtierauffangstation Lüneburger Heide.

Ihr Bau war versehentlich auf einer Baustelle von einem Bagger zerstört worden. Die winzigen Tiere wogen bei ihrer Ankunft nur 245 und 270 Gramm.

Dramatische Tauben-Rettungsaktion: Entdeckung "grenzt an ein Wunder"
Tiere Dramatische Tauben-Rettungsaktion: Entdeckung "grenzt an ein Wunder"

Die Mitarbeiter der Wildtierhilfe zogen die Dachse liebevoll von Hand auf.

Bei ihrer Ankunft in der Wildtierauffangstation Lüneburger Heide wogen die winzigen Tiere lediglich 245 und 270 Gramm.
Bei ihrer Ankunft in der Wildtierauffangstation Lüneburger Heide wogen die winzigen Tiere lediglich 245 und 270 Gramm.  © Facebook/Screenshot/Wildtierhilfe Lüneburger Heide e.V.

Dank dieser intensiven Betreuung sind die sonst sehr scheuen Dachsmännchen nun ungewöhnlich zutraulich.

Besonders nachmittags kann man die beiden Dachse im Gehege sehen, wie sie draußen ihr Futter genießen.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Wildgehege Moritzburg, Facebook/Screenshot/Wildtierhilfe Lüneburger Heide e.V.

Mehr zum Thema Tiere: